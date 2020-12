Camorra, 28 arresti a Roma: in manette anche il boss Senese (Di martedì 1 dicembre 2020) Camorra, arrestate a Roma 28 persone con diversi capi di imputazione: dallo spaccio alla detenzione e porto illegale di armi. Fra gli arrestati anche Michele Senese, a capo dell’omonima cosca. In uno di questi gruppi, avrebbe esercitato anche Fabrizio Piscitelli, ucciso nel 2009. Blitz del Comando Provinciale di Roma, i Carabinieri hanno arrestato 28 persone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020), arrestate a28 persone con diversi capi di imputazione: dallo spaccio alla detenzione e porto illegale di armi. Fra gli arrestatiMichele, a capo dell’omonima cosca. In uno di questi gruppi, avrebbe esercitatoFabrizio Piscitelli, ucciso nel 2009. Blitz del Comando Provinciale di, i Carabinieri hanno arrestato 28 persone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - carlaruocco1 : Congratulazioni ai #Carabinieri, Tribunale di #Roma e Direzione distrettuale #antimafia per il duro colpo alla… - fattoquotidiano : Roma, 28 arresti per droga e Camorra: c’è anche Michele Senese. Un cartello di spaccio era gestito da “Diabolik” Pi… - bizcommunityit : Camorra a Roma, 28 arresti tra questi anche il boss Michele Senese - Cronaca - UmbertoFaraglia : BLITZ DEI CARABINIERI 28 ARRESTI PER DROGA E CAMORRA. DETENZIONE DI ARMI... -