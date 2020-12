“Boom di ansiolitici e antidepressivi”. Così lockdown e allarmismo ci hanno distrutto i nervi (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Un fiume di ansiolitici e antidepressivi. E’ quello che sta entrando, o sta per entrare, nelle case degli italiani a ridosso di quest’ultima tornata di restrizioni anti-Covid natalizie. L’ansia e lo stress causati dall’incertezza per il futuro, la depressione che attanaglia molti al pensiero di non potersi riunire con i propri affetti durante le festività natalizie, uniti all’isolamento dei lockdown e al terrorismo mediatico sul contagio, hanno portato questi bei «regalini» sotto l’albero. Un mare di ansiolitici e antidepressivi «Osserviamo un aumento nella vendita di antidepressivi e ansiolitici. E una crescita anche delle visite psichiatriche». A lanciare l’allarme in un’intervista a La Stampa è Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria. «In questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Un fiume die antidepressivi. E’ quello che sta entrando, o sta per entrare, nelle case degli italiani a ridosso di quest’ultima tornata di restrizioni anti-Covid natalizie. L’ansia e lo stress causati dall’incertezza per il futuro, la depressione che attanaglia molti al pensiero di non potersi riunire con i propri affetti durante le festività natalizie, uniti all’isolamento deie al terrorismo mediatico sul contagio,portato questi bei «regalini» sotto l’albero. Un mare die antidepressivi «Osserviamo un aumento nella vendita di antidepressivi e. E una crescita anche delle visite psichiatriche». A lanciare l’allarme in un’intervista a La Stampa è Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria. «In questa ...

