Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano, con l’Alba Berlino per continuare a vincere (Di martedì 1 dicembre 2020) Appuntamento questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, per l’AX Armani Exchange Milano contro l’Alba Berlino nel recupero della sesta giornata dell’Eurolega di Basket. Sfida fondamentale per i biancorossi che cercano il terzo successo consecutivo in Europa per risalire velocemente la classifica. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, sono attualmente ottavi in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma con ancora tre match da recuperare, compreso quello di questa sera con l’Alba Berlino. Un successo porterebbe Datome e compagni a pari punti con San Pietroburgo, Efes Istanbul e Real Madrid, ma con meno partite giocate delle ultime due. Non è, però, da sottovalutare l’Alba Berlino, perché è vero che i tedeschi hanno vinto solo tre ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Appuntamento questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, per l’AX Armani Exchangecontronel recupero della sesta giornata dell’di. Sfida fondamentale per i biancorossi che cercano il terzo successo consecutivo in Europa per risalire velocemente la classifica. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, sono attualmente ottavi in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma con ancora tre match da recuperare, compreso quello di questa sera con. Un successo porterebbe Datome e compagni a pari punti con San Pietroburgo, Efes Istanbul e Real Madrid, ma con meno partite giocate delle ultime due. Non è, però, da sottovalutare, perché è vero che i tedeschi hanno vinto solo tre ...

