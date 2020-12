Viggo Mortensen interpreta un gay e loro s’incazzano. Lui replica: “Fatevi i fatti vostri” (Di lunedì 30 novembre 2020) Los Angeles, 30 nov – Viggo Mortensen nel ruolo di un gay debutta alla regia con un film che vorrebbe omaggiare la comunità omosessuale, col risultato di farli incazzare. L’opera prima della star de Il Signore degli Anelli, Falling, da lui scritta ed interpretata, lo vede interpretare un uomo gay che si ritrova a prendersi cura di suo padre razzista e omofobo, interpretato da Lance Henriksen, quando questi inizia a mostrare sintomi di demenza. E per qualcuno questo non va bene … Viggo Mortensen: “Non domando agli attori se sono gay” In un’intervista al Times del 28 novembre, Viggo Mortensen ha sostenuto che le polemiche dei gay sul fatto che gli etero interpretino i loro ruoli sono comunque “salutari”. Ma dice anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Los Angeles, 30 nov –nel ruolo di un gay debutta alla regia con un film che vorrebbe omaggiare la comunità omosessuale, col risultato di farli incazzare. L’opera prima della star de Il Signore degli Anelli, Falling, da lui scritta edta, lo vedere un uomo gay che si ritrova a prendersi cura di suo padre razzista e omofobo,to da Lance Henriksen, quando questi inizia a mostrare sintomi di demenza. E per qualcuno questo non va bene …: “Non domando agli attori se sono gay” In un’intervista al Times del 28 novembre,ha sostenuto che le polemiche dei gay sul fatto che gli etero interpretino iruoli sono comunque “salutari”. Ma dice anche ...

