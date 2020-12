Tredicesima 2020 | quando arriva e come calcolarla

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il coronavirus, oltre a deprimere Pil e occupazione, taglia la. La riduzione é un quantum notevole, circa il 12% rispetto all'anno scorso - secondo i calcoli emersi dall’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sulla capacità di spesa - a causa del diminuito montante: 41,2 miliardi contro i 43,3 del 2019. Calando l'occupazione, infatti, e con l'allargamento della cassa integrazione, lasarà più magra. Ne é responsabile l'emergenza sanitaria a causa della quale si é determinata una crisi occupazionale che investe milioni e milioni di lavoratori e lavoratrici, che quest’anno riceveranno un assegno molto ridotto, o non riceveranno alcuna: chi è in cassa integrazione, infatti, non matura il diritto a ricevere lase non per le ore effettivamente lavorate. In sostanza, chi é in ...