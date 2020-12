Torino-Sampdoria | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 30 novembre 2020) Penultima gara della 9a giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grandesi sfidanoe Sampodoria. Un match tra due squadre che arrivano da un periodo non semplice e che cercano riscatto. Queste le(3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri