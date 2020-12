Ritratto dell'America povera in coda per il tacchino (Di lunedì 30 novembre 2020) I nuovi poveri non sanno comportarsi da poveri. Vanno alle mense “bank food” con gli abiti che, solo pochi mesi fa, indossavano per andare a lavorare negli alberghi, nei terminal delle compagnie aeree, alle grandi catene di noleggio auto, negli uffici di scuole, banche, parchi divertimento alla Disney, chiusi dalla pandemia Covid-19. Quando li guardate in coda, con le auto pulite, non vecchi macinini cadenti, la felpa di moda comprata online l’anno scorso, il loro sguardo vi sfugge, concentrato sul cellulare, per barattare il contratto mensile fisso che spesso le ditte pagavano, con tariffe ridotte, chiamate WhatsApp senza scaricare video o audio. In aprile, in uno dei suoi tradizionali show politici, il presidente Donald Trump fece inviare a milioni di cittadini un sussidio fiscale di 1200 dollari, sotto forma di assegno con la firma in grassetto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) I nuovi poveri non sanno comportarsi da poveri. Vanno alle mense “bank food” con gli abiti che, solo pochi mesi fa, indossavano per andare a lavorare negli alberghi, nei terminale compagnie aeree, alle grandi catene di noleggio auto, negli uffici di scuole, banche, parchi divertimento alla Disney, chiusi dalla pandemia Covid-19. Quando li guardate in, con le auto pulite, non vecchi macinini cadenti, la felpa di moda comprata online l’anno scorso, il loro sguardo vi sfugge, concentrato sul cellulare, per barattare il contratto mensile fisso che spesso le ditte pagavano, con tariffe ridotte, chiamate WhatsApp senza scaricare video o audio. In aprile, in uno dei suoi tradizionali show politici, il presidente Donald Trump fece inviare a milioni di cittadini un sussidio fiscale di 1200 dollari, sotto forma di assegno con la firma in grassetto ...

agiliberti51 : RT @mattiafeltri: L'arte di raccontare di un sublime @riotta. 'Ritratto dell'America povera in coda per il tacchino' - Blackskorpion4 : RT @mattiafeltri: L'arte di raccontare di un sublime @riotta. 'Ritratto dell'America povera in coda per il tacchino' - darlo_chris : RT @artdielle: A 250 anni dalla nascita del genio Ludwig van Beethoven, avvenuta a Bonn nel dicembre del 1770, @SimonelliSav scrive un roma… - mattiafeltri : L'arte di raccontare di un sublime @riotta. 'Ritratto dell'America povera in coda per il tacchino' - France_wr : RT @RaiLetteratura: Il 30 novembre del 1900 muore a Parigi #OscarWilde. Nel 1891 pubblica il suo unico romanzo, Il ritratto di Dorian Gray,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratto dell Ritratto dell'America povera in coda per il tacchino L'HuffPost Manoocher Deghat : Il Leone iraniano che ha ritratto la guerra pensando alla pace

“Testimoniare l’orrore della guerra e non la propaganda: questo ho fatto nei 41 anni da fotoreporter in giro per il mondo. Le brutalità e la violenza che ...

Gamba: «Non dimentichiamo Sandra Pinto, metteva l’arte al servizio del bene pubblico»

Uno studioso descrive la grande storica dell’arte da poco scomparsa e la sua azione civile: tra tanti lavori risistemò la Galleria nazionale d’arte moderna a Roma e curò mostre epocali ...

“Testimoniare l’orrore della guerra e non la propaganda: questo ho fatto nei 41 anni da fotoreporter in giro per il mondo. Le brutalità e la violenza che ...Uno studioso descrive la grande storica dell’arte da poco scomparsa e la sua azione civile: tra tanti lavori risistemò la Galleria nazionale d’arte moderna a Roma e curò mostre epocali ...