Positivi in calo in Campania: ma l'area Nord di Napoli resta la più colpita. I contagi città per città (Di lunedì 30 novembre 2020) Il contagio da Coronavirus continua a correre in Campania. Anche se da venerdì si registra un sensibile calo dei Positivi nella regione: ieri, infatti, l'Unità di crisi della Campania ha riportato nel bollettino odierno 2022 Positivi su oltre 19mila tamponi processati. Settecento in meno rispetto a sabato (2729) e novecento in meno rispetto a venerdì,

