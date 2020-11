Pokémon | Zelda e non solo in azione su Game & Watch - Super Mario Bros

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Gli hacker non hanno perso tempo con, scoprendone i segreti prima ancora che fosse ufficialmente lanciato. Nel giro di poche settimane, un utente di talento noto come "stacksmashing" ha scavato nel codice del sistema e ha scoperto come far funzionare DOOM, il classico sparatutto in prima persona di id Software. Anche se i risultati non erano esattamente perfetti, questo eral'inizio. Lo stesso hacker - ancora una volta, con l'aiuto del collega programmatore Konrad Beckmann - è riuscito a far girare classici comeoriginale, The Legend of.3 e Contra. Potete vedere i giochi insul dispositivo ...