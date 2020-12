“Non è mica una pigna in c***”: L’efficace sensibilizzazione pro mascherina (Di lunedì 30 novembre 2020) Dal comune di Martano, l’originalissima campagna di sensibilizzazione riguardo l’uso della mascherina. Molto forte. Martano mascherina (Leggo)La campagna di sensibilizzazione messa in atto dal comune di Martano, nel leccese ha davvero dell’incredibile. Efficace, diretta, parla alla testa dei cittadini con un esempio magari un po’ forte per certi palati ma di certo profondamente autentica. La mascherina in fin dei conti è nulla, e c’è ancora chi oggi, si rifiuta di indossarla, o proprio non riesce a farlo. Sono tempi bui questi, si sa, lo abbiamo imparato sulla nostra pelle. Tempi in cui davanti alle migliaia di morti per Covid19 e chiaramente all’enorme molte di contagiati, qualcuno ancora mette in discussione l’esistenza del virus. E ancora peggio, chi ne accetta l’esistenza spesso ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Dal comune di Martano, l’originalissima campagna diriguardo l’uso della. Molto forte. Martano(Leggo)La campagna dimessa in atto dal comune di Martano, nel leccese ha davvero dell’incredibile. Efficace, diretta, parla alla testa dei cittadini con un esempio magari un po’ forte per certi palati ma di certo profondamente autentica. Lain fin dei conti è nulla, e c’è ancora chi oggi, si rifiuta di indossarla, o proprio non riesce a farlo. Sono tempi bui questi, si sa, lo abbiamo imparato sulla nostra pelle. Tempi in cui davanti alle migliaia di morti per Covid19 e chiaramente all’enorme molte di contagiati, qualcuno ancora mette in discussione l’esistenza del virus. E ancora peggio, chi ne accetta l’esistenza spesso ...

NicolaPorro : Luce in fondo al tunnel? Stanno usando i #vaccini come un diversivo per tenerci a bada, ma alcune questioni (scient… - Aliceceli20 : @ladycapuleti Ma solo io non lo trovo grave? Mica la vogliono vedere in lacrime eh, secondo me anzi si crerebbe una… - L4sabrie : @moontenwalk Madonna ecco. Io seguo tutti e due i gruppi e vorrei tanto che le bp ci fossero però non me la vado a… - asiasistoo : MA NON GLI DANNO IL TEMPO PER COSTRUIRE UN PERCORSO A STO RAGAZZO. tre quarti delle troniste se ne vanno per far sc… - drew_alterio : @Snoopy16466 Ma che c'entra! Non ha mica commesso un reato! -

Ultime Notizie dalla rete : “Non mica HTTP/1.1 Server Too Busy