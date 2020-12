Napoli, al via i lavori in via Galileo Ferraris: dureranno 6 mesi (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono partiti questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria di via Gallileo Ferraris, a ridosso della stazione centrale di Napoli. Lo rende noto l’assessorato ai lavori Pubblici del Comune. I lavori sull’arteria stradale che collega l’area orientale col centro della città dureranno 6 mesi, ma il traffico veicolare non sarà interdetto. I cantieri, che riguarderanno anche il tratto compreso tra Corso Lucci e via Brin tra i quartieri Gianturco e Pendino, prevedono la riqualificazione dei marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono partiti questa mattina idi manutenzione straordinaria di via Gallileo, a ridosso della stazione centrale di. Lo rende noto l’assessorato aiPubblici del Comune. Isull’arteria stradale che collega l’area orientale col centro della città, ma il traffico veicolare non sarà interdetto. I cantieri, che riguarderanno anche il tratto compreso tra Corso Lucci e via Brin tra i quartieri Gianturco e Pendino, prevedono la riqualificazione dei marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

