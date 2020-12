Max Pezzali | «Quando tutto tornerà | e tornerà in maniera esplosiva»

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quel che poi si è rivelato l’anno della pandemia avrebbe dovuto essere, per Max Pezzali, l’anno delle grandi celebrazioni. Di un trentennio di musica e vita, unite da un legame tanto profondo da essere diventate inscindibili. «Mauro Repetto ha fatto una scelta radicale: ha cambiato vita, lavora a Disneyland, nel settore terziario creativo. Io sono nella fase della vita in cui è troppo tardi per cambiare strada, ma il rischio di doverlo fare è sempre presente», ha spiegato il co-fondatore degli 883 durante il Vanity Fair Stories, raccontando di esordi in cui il destino sembra aver giocato un ruolo determinante.

Vanity Fair Italia

Il co-fondatore degli 883 è salito sul palcoscenico virtuale del «Vanity Fair Stories» per raccontare l'anno che avrebbe dovuto dare inizio alle celebrazioni del suo primo trentennio in musica. «Nel 1 ...L'artista bolognese ha già alle spalle un solido percorso come autore per artisti da Annalisa a Max Pezzali. Ma adesso ha deciso di mettersi in gioco in prima persona: lo fa con questa ballad imprezio ...