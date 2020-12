"L'iPhone con l'acqua si danneggia". Multa di 10 milioni a Apple per pubblicità ingannevole (Di lunedì 30 novembre 2020) Una sanzione di 10 milioni ad Apple per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. L’antitrust Multa l’azienda americana per i messaggi promozionali sulla capacità di resistenza all’acqua di diversi modelli di iPhone. La pubblicità della Apple che vantava la resistenza degli iPhone all’acqua è stata giudicata ingannevole dall’Antitrust che ha deciso una sanzione al gruppo della mela, che si è anche rifiutata di prestare assistenza per gli smartphone danneggiati, di 10 milioni di euro. L’autorità ha ritenuto pratiche commerciali scorrette la la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone in cui veniva esaltata la caratteristica di risultare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Una sanzione di 10adper pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. L’antitrustl’azienda americana per i messaggi promozionali sulla capacità di resistenza all’di diversi modelli di. Ladellache vantava la resistenza degliall’è stata giudicatadall’Antitrust che ha deciso una sanzione al gruppo della mela, che si è anche rifiutata di prestare assistenza per gli smartphoneti, di 10di euro. L’autorità ha ritenuto pratiche commerciali scorrette la la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli diin cui veniva esaltata la caratteristica di risultare ...

