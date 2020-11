L’idea delle regioni alpine: piste da sci aperte solo per chi pernotta (Di lunedì 30 novembre 2020) VENEZIA – Aprire gli impianti di risalita per le feste di Natale, almeno per gli ospiti di alberghi e di seconde case. Questa la proposta presentata al governo dalle Regioni Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e di Trento. O meglio, dai loro assessori al Turismo, Federico Caner, Fabrizio Ricca, Luigi Giovanni Bertschy, Martina Cambiaghi, Sergio Bini, Daniel Alfreider e Roberto Failoni. ZAIA: “LA TRATTATIVA COL GOVERNO SARÀ PIÙ AMBIZIOSA” Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) VENEZIA – Aprire gli impianti di risalita per le feste di Natale, almeno per gli ospiti di alberghi e di seconde case. Questa la proposta presentata al governo dalle Regioni Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e di Trento. O meglio, dai loro assessori al Turismo, Federico Caner, Fabrizio Ricca, Luigi Giovanni Bertschy, Martina Cambiaghi, Sergio Bini, Daniel Alfreider e Roberto Failoni. ZAIA: “LA TRATTATIVA COL GOVERNO SARÀ PIÙ AMBIZIOSA”

agorarai : “Il rischio è quello di una eterna ripetizione delle ondate di contagio. Dobbiamo evitare la follia natalizia e l’e… - berlusconi : Federazione? Ne ho parlato con Matteo. Vogliamo lavorare insieme ad un progetto comune per l’Italia in vista delle… - bendellavedova : L’idea che si possa salvare il #madeinItaly boicottando #Amazon e commercio online è una perla di stupidità. Amazon… - angelo25771504 : Chi ha tanti followers, potrebbe rilanciare l'idea di una manifestazione in tutta Italia il primo sabato utile di g… - AlienoGrigio17 : Arrivano i Trecento, l’ultima «idea demenziale» del governo @GiuseppeConteIT. Eran 300 giovani e forti ma purtropp… -

Ultime Notizie dalla rete : L’idea delle S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività Fortune Italia