La scorta per Olivia Paladino mette nei guai il Premier Conte; e la Procura apre un'inchiesta (Di lunedì 30 novembre 2020) La scorta del Premier Conte usata impropriamente dalla fidanzata Olivia Paladino. Su questo sta indagando la Procura di Roma, dopo una denuncia, presentata da Fratelli d'Italia. Olivia Paladino è un fantasma, o almeno lo è se paragonata alle altre first lady del mondo. Verso fine estate salì alle cronache per via della sua borsa, dal L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

