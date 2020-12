Immigrati e Covid, qui rischia di saltare tutto. Salvini ricevuto da Mattarella, indiscrezioni sul faccia a faccia (Di lunedì 30 novembre 2020) Fonti della Lega rendono noto nella serata di lunedì 30 novembre che Matteo Salvini è stato ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. Il leader leghista aveva infatti chiesto un incontro per discutere del nuovo decreto immigrazione, che rischia di bloccare i lavori del Parlamento in un momento particolarmente delicato per il Paese, alle prese con la pandemia e il coronavirus. Nel corso del colloquio, definito "disteso e cordiale", Salvini ha anche espresso preoccupazione per la situazione economica e sociale italiana, in particolare sui temi della salute e della tutela di medici e infermieri, sulla scuola e la mancanza di personale e strutture adeguate, lamentando la mancanza di dialogo con le parti sociali e il Parlamento da parte del governo. "La volontà di costruire della Lega ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Fonti della Lega rendono noto nella serata di lunedì 30 novembre che Matteoè statodal Capo dello Stato, Sergio, al Quirinale. Il leader leghista aveva infatti chiesto un incontro per discutere del nuovo decreto immigrazione, chedi bloccare i lavori del Parlamento in un momento particolarmente delicato per il Paese, alle prese con la pandemia e il coronavirus. Nel corso del colloquio, definito "disteso e cordiale",ha anche espresso preoccupazione per la situazione economica e sociale italiana, in particolare sui temi della salute e della tutela di medici e infermieri, sulla scuola e la mancanza di personale e strutture adeguate, lamentando la mancanza di dialogo con le parti sociali e il Parlamento da parte del governo. "La volontà di costruire della Lega ...

