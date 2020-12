Il misterioso monolite rinvenuto nel deserto dello Utah è scomparso Ricapitoliamo

Leggi su wired

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilnel(foto: Ipa/Department of Public Safety/ZUMA Wire)Misteriosamente come era apparso, ildi metallo scoperto il 18 novembre nel(USA) è. Nella notte di venerdì 27 novembre, secondo la dichiarazione rilasciata dall’ufficio federale per la gestione del territorio, qualcuno ha rimosso le lastre conficcate nel terreno (alte circa tre metri e mezzo) e disposte a triangolo. Al loro posto, è stata lasciata una piccola piramide di sassi. Che siano stati gli alieni a riprendersi il loro manufatto è ben poco probabile, ma la storia delha i ...