Grande Fratello Vip 5, la decisione di Francesco Oppini: “Qualsiasi cosa sceglierò ci sarà da soffrire” (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Stasera, lunedì 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ancora indeciso sulla decisione finale sul proseguimento dell’avventura nella casa a partire dal prossimo 7 dicembre (Qui, il video): Signorini: “Capisco Francesco, capisco Tommaso. Quando si ha desiderio di amore e di essere amati, torniamo bambini. Lo vogliamo tutto e subito. Siamo egoisti, vogliamo godercelo e non possiamo farne a meno” Francesco Oppini: “Qualsiasi cosa sceglierò ci sarà da soffrire in ogni caso. Il discorso di Tommaso è cresciuto, qui dentro, in modo esponenziale, anche in maniera ... Leggi su gossipblog (Di martedì 1 dicembre 2020) Stasera, lunedì 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Vip 5’, c’è stato un confronto tra Tommaso Zorzi e, ancora indeciso sullafinale sul proseguimento dell’avventura nella casa a partire dal prossimo 7 dicembre (Qui, il): Signorini: “Capisco, capisco Tommaso. Quando si ha desiderio di amore e di essere amati, torniamo bambini. Lo vogliamo tutto e subito. Siamo egoisti, vogliamo godercelo e non possiamo farne a meno”cida soffrire in ogni caso. Il discorso di Tommaso è cresciuto, qui dentro, in modo esponenziale, anche in maniera ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - m4rtymcfl4y : Se volevo stare da solo stavo in un albergo, mica venivo al Grande Fratello. Chi la pulisce tutta sta casa? ?????? #gfvip - schmick_ : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy