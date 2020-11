Flavio Briatore allontana Nathan da Montecarlo: “Ho portato mio figlio con me” (Di lunedì 30 novembre 2020) Flavio Briatore ha sentito la necessità di spiegare realmente cosa sta succedendo all’interno della sua famiglia e il reale motivo per il quale, suo figlio Nathan Falco si trovato con lui lontano da Montecarlo. L’imprenditore infatti, ha portato suo figlio avuto insieme a Elisabetta Gregoraci a Dubai, lasciando intendere che la permanenza di Nathan a Montecarlo fosse a rischio. In molti infatti, hanno pensato che il suo allontanamento insieme al figlio fosse dovuto alle tantissime polemiche e critiche che stanno nascendo all’interno del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci infatti, continua a far parlare di se a causa della sua storia non storia con Pierpaolo Petrelli. Tra di loro nonostante ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020)ha sentito la necessità di spiegare realmente cosa sta succedendo all’interno della sua famiglia e il reale motivo per il quale, suoFalco si trovato con lui lontano da. L’imprenditore infatti, hasuoavuto insieme a Elisabetta Gregoraci a Dubai, lasciando intendere che la permanenza difosse a rischio. In molti infatti, hanno pensato che il suomento insieme alfosse dovuto alle tantissime polemiche e critiche che stanno nascendo all’interno del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci infatti, continua a far parlare di se a causa della sua storia non storia con Pierpaolo Petrelli. Tra di loro nonostante ...

