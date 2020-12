F1 | Ross Brawn | “Analizzeremo ogni aspetto dell’incidente di Grosjean perchè non accada più”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lo shock relativo all’incidente di Romainnelle prime fasi del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno di ieri è stato davvero notevole. Il fuoco non si vedeva da tanti anni nella massima categoria del motorsport e, come se non bastasse, l’Halo ha salvato senza mezzi termini il pilota francese. Una serie di eventi che, fortunatamente, non hanno avuto esiti nefasti. Ne ha parlato, ovviamente, il direttore sportivo di Formula 1dopo la gara. “Indagheremo in maniera accurata su quel che è successo – rivela a Speedweek – perché alcune cose che sono successe non sarebbero dovute accadere. L’incendio era preoccupante, così come il danno al guard-rail. Il lato positivo è rappresentato dalla sicurezza della vettura. Non c’è dubbio che l’Halo abbia salvato la vita di Romain”....