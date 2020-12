Entro la fine del 2020 un miliardo di persone potrà collegarsi al 5G (Di lunedì 30 novembre 2020) Saranno più di un miliardo le persone nel mondo che avranno accesso alla copertura 5G Entro la fine del 2020 grazie agli oltre 220 milioni di abbonamenti telefonici che permetteranno di sfruttare la rete di ultima generazione. Nonostante le teorie complottistiche e le incertezze causate dalla pandemia, la rete 5G è riuscita a sfruttare positivamente questo 2020 accelerando lo sviluppo sia delle infrastrutture di rete che dei dispositivi in grado di sfruttarla. Secondo l’Ericsson Mobility Report Entro fine dicembre la popolazione globale avrà a disposizione oltre 220 milioni di abbonamenti 5G di cui 175 milioni (quasi l’80%) solamente in Cina, per connettersi alla rete internet mobile ultraveloce di ultima generazione. Rete che Entro lo ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Saranno più di unlenel mondo che avranno accesso alla copertura 5Gladelgrazie agli oltre 220 milioni di abbonamenti telefonici che permetteranno di sfruttare la rete di ultima generazione. Nonostante le teorie complottistiche e le incertezze causate dalla pandemia, la rete 5G è riuscita a sfruttare positivamente questoaccelerando lo sviluppo sia delle infrastrutture di rete che dei dispositivi in grado di sfruttarla. Secondo l’Ericsson Mobility Reportdicembre la popolazione globale avrà a disposizione oltre 220 milioni di abbonamenti 5G di cui 175 milioni (quasi l’80%) solamente in Cina, per connettersi alla rete internet mobile ultraveloce di ultima generazione. Rete chelo ...

