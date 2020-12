Dal 4 dicembre con Tayaranjet da Trapani per Ancona, Perugia e Trieste (Di lunedì 30 novembre 2020) Finalmente, si “decolla”. Da venerdì 4 dicembre prossimo Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo “inaugurale” è il Trapani Perugia con partenza alle 7,30 e rientro alle 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid, sarà applicata la stessa tariffa anche... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 30 novembre 2020) Finalmente, si “decolla”. Da venerdì 4prossimodarà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto diBirgi pere viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo “inaugurale” è ilcon partenza alle 7,30 e rientro alle 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid, sarà applicata la stessa tariffa anche... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

matteosalvinimi : ??Divieto di spostamento tra regioni dal 20 dicembre al 6 gennaio, #patrimoniale su casa e risparmi, Camera impegna… - fleinaudi : GRAZIE ! GRAZIE !! GRAZIE !!! 2.000 firme raggiunte: nome cognome e indirizzo email. Cifra record, anche per le mod… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - bahharr0 : RT @MasterAb88: Sempre su #Daydreamer.. La prima serata a gennaio non preclude la messa in onda al pomeriggio dal 21 dicembre dal lunedì a… - antasvir : RT @MdGOfficial: 'FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE' Dal 1° dicembre in libreria. Dovete immaginare una mattina di primavera... #deGio… -