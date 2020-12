Coronavirus | la bozza della Commissione Ue contro le Messe a Natale | «Sostituirle con iniziative online»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) A citare i passaggisono fonti sentite dall’agenzia stampa Ansa. Nella proposta delle linee guida per arginare i contagi daa cui sta lavorando laeuropea ci sarebbero due passaggi sulledi. Il primo è una raccomandazione che chiede ai governi di non «permettere assembramenti». In un altro, più specifico, si chiede di «considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con, in tv o alla radio». Sempre da quanto si apprende da Bruxelles, non ci saranno limiti imposti dall’Unione Europea sugli sport invernali. Tutto sarà deciso dagli Stati membri. Tra le misure consigliate per le prossime vacanze c’è il matenimento del coprifuoco a ...