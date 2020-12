Coronavirus | Iss | 11 600 operatori sanitari contagiati in 2 settimane

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Sono 11.593 glida Sars-Cov-2 in Italia nel giro di 2 settimana, dal 9 al 22 novembre, il 2.72% dei casi di questo periodo. Il dato emerge dall'aggiornamento dell'Istituto superiore sanità sull'epidemia di Covid-19, secondo cui il "numero è verosimilmente sottostimato in quanto questa informazione può richiedere tempi più lunghi per un suo consolidamento". In generale, infatti, "a causa della forte pressione sui dipartimenti di prevenzione si sono registrati dei ritardi nella notifica e nell'aggiornamento tempestivo delle informazioni dei casi individuali, rendendo quindi il quadro più recente in parte sottostimato sia per le nuove diagnosi che per i decessi". Dall'inizio dell'epidemia, nel nostro Paese sono stati diagnosticati 66.618 casi tra gli ...