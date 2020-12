Coprifuoco alle 22 in vigore anche a Natale e Capodanno. Boccia: “Domani il vertice Stato-Regioni. Il Dpcm andrà poi in Parlamento” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Se decidiamo che c’è un limite di orario per gli spostamenti, si torna a casa indipendentemente da quello che c’è da fare. L’inizio del nuovo anno si festeggia a casa, se in cambio hai protetto la salute. Con il ministro Speranza siamo per una linea di prudenza e attenzione che mette sempre e comunque davanti la protezione della vita”. E’ quanto ha detto a Rainews il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, a proposito delle misure in vista delle festività natalizie. “Il Dpcm – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – segue un iter ormai conosciuto, in queste ore va avanti il confronto, domani mattina ci sarà una riunione Stato-Regioni con Speranza e poi si va in Parlamento, ci sarà un confronto parlamentare e poi il presidente Conte tirerà le somme”. Concetto ribadito anche ieri dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) “Se decidiamo che c’è un limite di orario per gli spostamenti, si torna a casa indipendentemente da quello che c’è da fare. L’inizio del nuovo anno si festeggia a casa, se in cambio hai protetto la salute. Con il ministro Speranza siamo per una linea di prudenza e attenzione che mette sempre e comunque davanti la protezione della vita”. E’ quanto ha detto a Rainews il ministro degli Affari Regionali, Francesco, a proposito delle misure in vista delle festività natalizie. “Il– ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – segue un iter ormai conosciuto, in queste ore va avanti il confronto, domani mattina ci sarà una riunionecon Speranza e poi si va in Parlamento, ci sarà un confronto parlamentare e poi il presidente Conte tirerà le somme”. Concetto ribaditoieri dal ...

fanpage : ?? Nuovo Dpcm Cosa cambia dal 3 Dicembre, tutte le misure che verranno adottate dal Governo - Agenzia_Ansa : #Covid_19 a #Natale il coprifuoco resta alle 22. Lo afferma la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa #ANSA - mante : Per tutto il periodo natalizio e fino al 20 gennaio in Francia rimarrà il coprifuoco dalle 9 di sera alle 7 di mattina - zazoomblog : Covid Boccia: «Coprifuoco alle 22 anche a Capodanno» Cirio: «Ieri in centro a Torino cera una folla inaccettabile»… - bizcommunityit : Virus, allarme per lo shopping di Natale. Cirio: 'Folla inaccettabile'. Boccia: 'A Capodanno coprifuoco alle 22' -