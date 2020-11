Controlli duri, sanzioni, numero chiuso: il piano del Governo per evitare assembramenti a Natale (Di lunedì 30 novembre 2020) Le vie dello shopping prese d’assalto ieri in alcune città italiane passate da zona rossa ad arancione lascia sconcerti e mette in allarme virologi e politici. Da Torino, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, definisce “quello che è successo ieri a Torino inaccettabile” e fa sapere che in mattinata si riunirà con prefetto e comitato per l’ordine e la sicurezza. Come Torino, anche Milano, Roma, Napoli, Bari. Le grandi città si sono affollate per il weekend e il Governo cerca di correre ai ripari. Gli attuali Controlli non sono sufficienti e così il Viminale sta preparando una nuova circolare da inviare ai prefetti per sollecitare maggior rigore. A firmare la circolare sarà, prima della fine della settimana, il capo di gabinetto Bruno Frattasi che attende però di avere sul tavolo il nuovo Dpcm che il premier presenterà mercoledì per modulare i ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Le vie dello shopping prese d’assalto ieri in alcune città italiane passate da zona rossa ad arancione lascia sconcerti e mette in allarme virologi e politici. Da Torino, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, definisce “quello che è successo ieri a Torino inaccettabile” e fa sapere che in mattinata si riunirà con prefetto e comitato per l’ordine e la sicurezza. Come Torino, anche Milano, Roma, Napoli, Bari. Le grandi città si sono affollate per il weekend e ilcerca di correre ai ripari. Gli attualinon sono sufficienti e così il Viminale sta preparando una nuova circolare da inviare ai prefetti per sollecitare maggior rigore. A firmare la circolare sarà, prima della fine della settimana, il capo di gabinetto Bruno Frattasi che attende però di avere sul tavolo il nuovo Dpcm che il premier presenterà mercoledì per modulare i ...

