Contagio stabile: 1.019 degenze e 474 terapie libere. Verso 50mila guariti (Di lunedì 30 novembre 2020) Bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 30 novembre 2020. Aggiornato alle ore 23.59 del 29, descrive numeri e tendenze. Amento delle degenze disponibili. Su 14.286 tamponi sono risultati 1.626 positivi (ieri 2.022) ossia l’11.3% (ieri erano il 10.6%), forbice degli ultimi 37 giorni: 10.6%-21.5%; 12.660 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.626 ‘positivi’, 195 sono sintomatici ossia il 12% (ieri erano il 7.9%), forbice ultimi 37 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 195 positivi sintomatici rappresentano lo 1.3% (ieri: 0.8%). Negli ultimi 37 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, sarebbe opportuno conoscere sintomi e percentuale di ricovero nelle terapie intensive e sub intensive dei 195 pazienti Sono stati effettuati in ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) Bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 30 novembre 2020. Aggiornato alle ore 23.59 del 29, descrive numeri e tendenze. Amento delledisponibili. Su 14.286 tamponi sono risultati 1.626 positivi (ieri 2.022) ossia l’11.3% (ieri erano il 10.6%), forbice degli ultimi 37 giorni: 10.6%-21.5%; 12.660 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.626 ‘positivi’, 195 sono sintomatici ossia il 12% (ieri erano il 7.9%), forbice ultimi 37 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 195 positivi sintomatici rappresentano lo 1.3% (ieri: 0.8%). Negli ultimi 37 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, sarebbe opportuno conoscere sintomi e percentuale di ricovero nelleintensive e sub intensive dei 195 pazienti Sono stati effettuati in ...

Trieste, 4 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l'11,10 per cento dei 9.370 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 26 decessi da Covid-19, ...

Coronavirus in Fvg, 1.040 nuovi contagi e 36 vittime (di cui 10 pregressi)

