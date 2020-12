Cisl Lazio | domani webinar su capitale umano e nuove competenze

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “alle ore 10 ladelorganizza ilsu ‘Ilnel Fondo’, un sostegno alla formazione professionale dei lavoratori che si colloca in quel solco di pensiero che vede la formazione quale principale strumento di protezione dei lavoratori dal rischio della disoccupazione e uno strumento chiave per le imprese per affrontare adeguatamente le sfide dei mercati.” “Comedelsiamo preoccupati perche’ potrebbe esserci un ulteriore effetto negativo a catena derivante dalla pandemia, con uno scivolamento verso il basso delle condizioni di vita e di lavoro delle persone.” “Se la risposta delle misure di protezione sociale non dovesse essere adeguata, infatti, il ...