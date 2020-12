Calendario provvisorio Superbike 2021 | 13 round previsti | non c’è Imola

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Campionato del Mondoin via provvisoria è stato pubblicato. Si toccheranno quattro continenti: ildel WorldSBK presenta delle novità in vista dele non manca nulla per vedere la lotta per il titolo arrivare fino all’ultimo appuntamento. Al momento sono 13 ipresenti nelcon un appuntamento che deve essere ancora comunicato (TBA) mentre il 12°in programma in Australia a ora è fissato senza data; è previsto il ritorno in Indonesia per la prima volta dal 1997. Si farà di nuovo tappa anche all’Estoril che in questo 2020 è tornato a far parte alla grande deldelle derivate di serie. Tutte le gare sono legate alla pandemia da COVID-19 e alle eventuali ...