Attacchi alla Campania, De Luca ai consiglieri di opposizione: "Ve ne siete accorti o vivete sulla luna?" (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon bada a complimenti, Vincenzo De Luca, e nel corso del consiglio regionale odierno ha attaccato duramente anche i consiglieri di opposizione, rei – a suo dire – di non difendere la Campania dalle invettive esterne. "Siamo forse l'unica regione nella quale quando c'è un attacco alla Campania si valuta prima se può essere utilizzato contro De Luca oppure no, anziché difendere il territorio. Vi siete accorti che da un mese e mezzo è in atto una campagna di aggressione politico mediatica contro la Campania o vivete sulla luna? Non mi è capitato di sentire alcuna reazione ma sono orgoglioso di aver difeso la Campania, in qualche caso da solo.

