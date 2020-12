7 accessori essenziali per lo Smart Working

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 30 novembre 2020) Che si stia lavorando da casa per la prima volta o che si sia professionisti intenzionati a migliorare la propria configurazione lavorativa, si avrà bisogno degli strumenti giusti per il lavoro. Dagliper l'home office agli strumentidi cui si ha bisogno, c'è un'ampia gamma di gadget che possono aiutare ad abituarsi al lavoro a distanza. Ecco alcuni dei miglioriper lo. LEGGI ANCHE Programmi diper lavorare da casa 1.watch Amazfit Bit Si tratta di unowatch prodotto dalla Huami, produttore leader nel settorewatch presente sul mercato dal 2014 e con oltre 50 milioni di dispositivi venduti, leader nel settorewatch. Per di ...