Vittorio Brumotti: “Mi hanno chiuso con la cartella in mezzo alle porte dell’autobus. Tutto perché avevo difeso un amico disabile” (Di domenica 29 novembre 2020) “Una vocazione”. Questo è per lui Striscia la Notizia. Vittorio Brumotti si è raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha avuto la volontà di “denunciare le ingiustizie e stare accanto ai più deboli fin da bambino”. Anche perché il campione di bike trial non ha avuto un’infanzia semplice: “Nell’età dell’adolescenza non riuscivo a legare con i miei coetanei. Non giocavo al fantacalcio, ma ero sempre quello con i pantaloni colorati in giro a saltare con la bici. Ero considerato lo sfigato. Il mio compagno di banco aveva una disabilità, io l’ho difeso dai bulli e ho denunciato alla scuola. Poi sono stato bullizzato anch’io. Mi hanno chiuso con la cartella in mezzo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “Una vocazione”. Questo è per lui Striscia la Notizia.si è raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha avuto la volontà di “denunciare le ingiustizie e stare accanto ai più deboli fin da bambino”. Ancheil campione di bike trial non ha avuto un’infanzia semplice: “Nell’età dell’adolescenza non riuscivo a legare con i miei coetanei. Non giocavo al fantacalcio, ma ero sempre quello con i pantaloni colorati in giro a saltare con la bici. Ero considerato lo sfigato. Il mio compagno di banco aveva una disabilità, io l’hodai bulli e ho denunciato alla scuola. Poi sono stato bullizzato anch’io. Micon lain...

