«Vi prego, riaprite l’indagine di mio figlio Marco Pantani! Ho bisogno di qualcuno che creda in me» | PARTE 1 (Di domenica 29 novembre 2020) La signora Tonina Pantani a Giornalettismo urla la sua rabbia tra prove, ricordi, aneddoti, avvocati che l’hanno abbandonata, soldi spesi… in spese legali (quasi un miliardo di vecchie lire), ricatti, cocaina, camorra, Vallanzasca, il giallo nato a Madonna di Campiglio, aborti veri o finti, tradimenti, lettere ritrovate, conti e società ruba- soldi. LEGGI ANCHE > Ci sono due categorie di persone che possono scrivere di Marco Pantani Tonina Pantani e la prima PARTE dell’intervista esclusiva a Giornalettismo Il confronto con Diego Armando Maradona è l’ulteriore elemento che dà profondità a questo dialogo, oltre alle accuse e alle sue idee chiarissime: «Mio figlio merita giustizia. Lotterò da sola fino alla morte». Questa la prima PARTE di una lunga intervista che siamo sicuri farà rumore. L'articolo «Vi ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 29 novembre 2020) La signora Tonina Pantani a Giornalettismo urla la sua rabbia tra prove, ricordi, aneddoti, avvocati che l’hanno abbandonata, soldi spesi… in spese legali (quasi un miliardo di vecchie lire), ricatti, cocaina, camorra, Vallanzasca, il giallo nato a Madonna di Campiglio, aborti veri o finti, tradimenti, lettere ritrovate, conti e società ruba- soldi. LEGGI ANCHE > Ci sono due categorie di persone che possono scrivere diPantani Tonina Pantani e la primadell’intervista esclusiva a Giornalettismo Il confronto con Diego Armando Maradona è l’ulteriore elemento che dà profondità a questo dialogo, oltre alle accuse e alle sue idee chiarissime: «Miomerita giustizia. Lotterò da sola fino alla morte». Questa la primadi una lunga intervista che siamo sicuri farà rumore. L'articolo «Vi ...

