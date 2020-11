Romina Power: “Dov’è Ylenia?” la dedica per il compleanno è davvero toccante (Di domenica 29 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha scritto Romina Power, per oggi che è il compleanno di Ylenia, lasciando tutti senza parole per la dolcezza. Lei è una della cantanti maggiormente apprezzate nel mondo intero, e stiamo parlando di Romina Power, ma oggi non è una giornata qualsiasi, perché è il compleanno di Ylenia Carrisi. Vediamo insieme L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 29 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha scritto, per oggi che è ildi Ylenia, lasciando tutti senza parole per la dolcezza. Lei è una della cantanti maggiormente apprezzate nel mondo intero, e stiamo parlando di, ma oggi non è una giornata qualsiasi, perché è ildi Ylenia Carrisi. Vediamo insieme L'articolo proviene da Leggilo.org.

lowevonadler191 : I am a dream ...: ROMINA POWER - E Le Comete Si Distesero Nel Blu (1... - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Albano Romina Power - Nostalgia canaglia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - qun82074094 : Chi è Romina Power? La straordinaria cantante italiana - art_for_free : @nomfup 'Acqua di mare' di Romina Power, per il titolo e soprattutto per la copertina...avevo 11 anni, cercate di c… - nguynng42435756 : Al Bano e Romina Power, “Erano anni che non succedeva” la rivelazione in... -