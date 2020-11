Roma | Dzeko |  «Dimentichiamo il Napoli e svegliamoci La Serie A è lunga»

(Di lunedì 30 novembre 2020) Edin, attaccante e capitano della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro ilEdin, attaccante e capitano della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il. PRESTAZIONE – «Dobbiamo sapere che non abbiamo fatto bene, dobbiamo dimenticare al più presto questa serata. Se capiamo bene subito, andrà bene, altrimenti sarà un problema. Prima eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori del mondo. Dobbiamo svegliarci, possiamo imparare da questa sconfitta». OBIETTIVI – «A parte il ko a tavolino, abbiamo fatto abbastanza bene. Ci aspettavamo molto di più, non siamo stati noi dal 1’ e si vedeva che facevamo fatica, perdevamo troppi palloni. Dobbiamo svegliarci il più presto possibile ...

“Non è stata la nostra serata e dobbiamo dimenticarcela al più presto possibile. Dobbiamo svegliarci perché il campionato è lungo e se lo capiamo subito possiamo fare bene”. Queste le parole dell’atta ...Gli azzurri vincono per 4 reti a 0 contro una Roma che non riesce mai a far davvero paura, Insigne e company non sbagliano nulla e regalano i tre punti ...