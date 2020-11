Napoli-Roma: l’ultima con Diego, la prima senza Diego (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli-Roma, 12 febbraio 2014. Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Diego Armando Maradona torna al San Paolo. Ci aveva messo quasi 9 anni a riaffacciarsi nel suo tempio, ma forse non poteva scegliere serata migliore. Perché il suo Napoli quella sera spazzò via i giallorossi, andandosi a prendere la nona finale di Coppa Italia della sua storia. C’era anche Diego quella sera al San Paolo per festeggiare il trionfo azzurro, in quello che è stato per 7 anni il suo stadio ma dove mancava dal 9 giugno 2005, giorno dell’addio al calcio di Ciro Ferrara. Ci tornò quasi 9 anni dopo, in un tripudio senza fine. A Fuorigrotta quel giorno si vive un momento epico: il primo tempo si chiuse sull’1-0 firmato da Josè Callejon, ma è quando ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti, 12 febbraio 2014. Semifinale di ritorno di Coppa Italia.Armando Maradona torna al San Paolo. Ci aveva messo quasi 9 anni a riaffacciarsi nel suo tempio, ma forse non poteva scegliere serata migliore. Perché il suoquella sera spazzò via i giallorossi, andandosi a prendere la nona finale di Coppa Italia della sua storia. C’era anchequella sera al San Paolo per festeggiare il trionfo azzurro, in quello che è stato per 7 anni il suo stadio ma dove mancava dal 9 giugno 2005, giorno dell’addio al calcio di Ciro Ferrara. Ci tornò quasi 9 anni dopo, in un tripudiofine. A Fuorigrotta quel giorno si vive un momento epico: il primo tempo si chiuse sull’1-0 firmato da Josè Callejon, ma è quando ...

