Mike Tyson vs Roy Jones jr finisce in parità! Iron Mike | “Dio mi chiede di combattere”

(Di domenica 29 novembre 2020) Allo Staples Center di Los Angeles (California) termina in parità il match di esibizione trae Royjr., disputato sulla distanza delle 8 ripresa da 2 minuti ciascuna. E’ stata una sfida vera, tra due vecchie glorie che tornavano rispettivamente sul ring a distanza di 15 e 2 anni. 54 primavere per, 51 per Capitan Uncino. Eppure lo spettacolo si è rivelato gradevolissimo: entrambi, seppur a tratti e senza la pretesa di avvicinare i livelli del passato, hanno sfoggiato un pugilato di qualità e tutt’altro che patetico come si temeva. La contesa si apriva con un incredibile gancio sinistro diche centrava in pieno volto, il quale accusava visibilmente il colpo. Fisico scultoreo e muscoli tirati a ...