Lutto nel mondo del calcio: morto Ernesto Galli (Di domenica 29 novembre 2020) Un altro Lutto nel mondo del calcio. Poche ore fa, è morto Ernesto Galli, il numero uno del Real Vicenza guidato da G.B. Fabbri. Aveva 75 anni e avrebbe avuto complicanze legate al Covid dovute a patologie pregresse.Dopo aver appeso i guanti al chiodo, anche se lo si ricorda per le sue parate a mani nude, Galli era anche stato allenatore del Vicenza prima di diventare vice di Giorgi, Ulivieri, Guidolin e Reja dedicandosi anche alla preparazione dei portieri. L'uomo vanta una lunga carriera anche con le maglie di Udinese, Spal e Cesena oltre che del Brescia con la quale dal 1967 al 1974 ha totalizzato la bellezza di 166 presenze. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Un altroneldel. Poche ore fa, è, il numero uno del Real Vicenza guidato da G.B. Fabbri. Aveva 75 anni e avrebbe avuto complicanze legate al Covid dovute a patologie pregresse.Dopo aver appeso i guanti al chiodo, anche se lo si ricorda per le sue parate a mani nude,era anche stato allenatore del Vicenza prima di diventare vice di Giorgi, Ulivieri, Guidolin e Reja dedicandosi anche alla preparazione dei portieri. L'uomo vanta una lunga carriera anche con le maglie di Udinese, Spal e Cesena oltre che del Brescia con la quale dal 1967 al 1974 ha totalizzato la bellezza di 166 presenze. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Lutto nel mondo del calcio: morto Ernesto Galli - - CozAndrea : @riskitall15 Ma è un twitt totalmente privo di senso. Mediaticamente Maradona era riconosciuto in tutto il mondo, h… - zazoomblog : Lutto nel mondo Star Wars è morto Darth Vader – VIDEO - #Lutto #mondo #morto #Darth #Vader - 10Babi10 : RT @GiovanniCagnol1: A Lugano e Singapore stasera brindisi per Orfini e Fratoianni. marketing per il wealth management sui patrimoni italia… - ScuolaNoCovid : RT @rep_bari: Addio al prof Gianni, una vita per la scuola: Altamura piange il docente di Tecnologia. Un giorno di lutto nel suo istituto [… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Saluzzo: Lutto nel clero saluzzese: morto don Stefano Ribero - Fu anche parroco a Villar San Costanzo Il Corriere di Saluzzo Morte di Veronica Stile, incinta del secondo figlio: “La luce di Nocera si è spenta”

Veronica Stile, incinta di quattro mesi, ha scoperto di essere positiva al Covid e, dopo l’aggravarsi dei sintomi e alcune complicazioni, è morta a soli 33 anni al policlinico di Napoli. Avvocata, era ...

Marcela Serrano, un romanzo per elaborare il lutto

E come se non bastasse, oltre agli amici di tutti i giorni (che anno catastrofico), se ne vanno anche gli “amici pubblici”: da Proietti, a Sepúlveda alla mia concittadina Daria Nicolodi, a Maradona, a ...

Veronica Stile, incinta di quattro mesi, ha scoperto di essere positiva al Covid e, dopo l’aggravarsi dei sintomi e alcune complicazioni, è morta a soli 33 anni al policlinico di Napoli. Avvocata, era ...E come se non bastasse, oltre agli amici di tutti i giorni (che anno catastrofico), se ne vanno anche gli “amici pubblici”: da Proietti, a Sepúlveda alla mia concittadina Daria Nicolodi, a Maradona, a ...