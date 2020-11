Luca Bottura non scriverà più per Repubblica «per ragioni personali» (Di domenica 29 novembre 2020) Luca Bottura si congeda da Repubblica. Lo spazio a lui dedicato, la rubrica #bravimbasta, smette di esistere da oggi e lui stesso ha voluto spiegare perché. Non dettagliatamente ma si parla di una «scelta personale». @bravimbasta su Twitter rinuncia al suo spazio personale, quell’appuntamento quotidiano su Repubblica con il quale forniva la sua personale visione di un fatto di attualità – dal Covid, al sessismo passando per la morte di Maradona negli ultimi giorni – in qualche riga. LEGGI ANCHE >>> Feltri-Boldrini, critiche al presidente dell’Odg Verna per la sua posizione e per il suo italiano Bottura Repubblica, la fine della rubrica #bravinbasta Il mio congedo da #Repubblica #29novembre pic.twitter.com/o1yYSIvabe — Luca ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 29 novembre 2020)si congeda da. Lo spazio a lui dedicato, la rubrica #bravimbasta, smette di esistere da oggi e lui stesso ha voluto spiegare perché. Non dettagliatamente ma si parla di una «scelta personale». @bravimbasta su Twitter rinuncia al suo spazio personale, quell’appuntamento quotidiano sucon il quale forniva la sua personale visione di un fatto di attualità – dal Covid, al sessismo passando per la morte di Maradona negli ultimi giorni – in qualche riga. LEGGI ANCHE >>> Feltri-Boldrini, critiche al presidente dell’Odg Verna per la sua posizione e per il suo italiano, la fine della rubrica #bravinbasta Il mio congedo da ##29novembre pic.twitter.com/o1yYSIvabe —...

paoloigna1 : Da come è scritto il congedo una certa idea del perché me lo sono fatta... ma magari sono un poco malizioso:-) in b… - per_pazzo : RT @pazzoperrep: Il Feticismo del mese, forse dell'anno. Luca Bottura lascia Repubblica. Ci mancherà. Ciao @bravimabasta https://t.co… - FabioTraversa : RT @pazzoperrep: Il Feticismo del mese, forse dell'anno. Luca Bottura lascia Repubblica. Ci mancherà. Ciao @bravimabasta https://t.co… - LucianaCiolfi : RT @AndreaMarano11: #bravimabasta Luca Bottura su laRepubblica Buon vento... @bravimabasta - PaoloFM : Luca Bottura che ringrazia Calabresi, Verdelli e “l’attuale direzione” di Repubblica. -

