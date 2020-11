La Lazio crolla in casa con l’Udinese: i friulani vincono 3-1 all’Olimpico (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante le tante assenze a causa del coronavirus, l’Udinese offre una prova di massima autorevolezza e s’impone per 3-1 all’Olimpico contro la Lazio. Il risultato viene legittimato già nel primo tempo: i bianconeri trovano il vantaggio con Arslan, poi raddoppiano in chiusura di frazione con Pussetto, dopo aver sfiorato varie volte il gol. Nella ripresa, l’Udinese tiene bene il campo e trova anche la terza rete con Forestieri, bravo a concludere dopo una chiusura approssimativa di Acerbi. La squadra di Inzaghi torna in partita grazie al rigore procurato e trasformato da Ciro Immobile per fallo di Musso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante le tante assenze a causa del coronavirus,offre una prova di massima autorevolezza e s’impone per 3-1contro la. Il risultato viene legittimato già nel primo tempo: i bianconeri trovano il vantaggio con Arslan, poi raddoppiano in chiusura di frazione con Pussetto, dopo aver sfiorato varie volte il gol. Nella ripresa,tiene bene il campo e trova anche la terza rete con Forestieri, bravo a concludere dopo una chiusura approssimativa di Acerbi. La squadra di Inzaghi torna in partita grazie al rigore procurato e trasformato da Ciro Immobile per fallo di Musso. L'articolo ilNapolista.

La Lazio crolla in casa contro l'Udinese che all'Olimpico passa 1-3 e conquista tre punti d'oro in chiave salvezza. Biancocelesti spenti, sconfitti in modo ineccepibile, nulli e senza idee.

