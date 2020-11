La fidanzata di Conte va in giro con l’auto blu: aperta un’inchiesta dopo la denuncia di FdI (Di domenica 29 novembre 2020) Chi di auto blu ferisce, di auto blu potrebbe “perire…”. Il suo M5S, che ha costruito la propria ascesa politica sulle battaglie anti-casta, oggi deve prendere atto che il premier Conte è finito nei guai proprio su una vicenda di presunti abusi dell’auto di servizio da parte della sua fidanzata romana, Olivia Paladino, “beccata” dalle Iene. La fidanzata di Conte e l’auto blu La procura di Roma, infatti, indaga sull’uso della scorta e dell’auto di servizio da parte dellla compagna del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino (già al centro di altre vicende da chiarire). Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Palo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 novembre 2020) Chi di auto blu ferisce, di auto blu potrebbe “perire…”. Il suo M5S, che ha costruito la propria ascesa politica sulle battaglie anti-casta, oggi deve prendere atto che il premierè finito nei guai proprio su una vicenda di presunti abusi deldi servizio da parte della suaromana, Olivia Paladino, “beccata” dalle Iene. Ladiblu La procura di Roma, infatti, indaga sull’uso della scorta e deldi servizio da parte dellla compagna del premier Giuseppe, Olivia Paladino (già al centro di altre vicende da chiarire). Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Palo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ...

Giorgiolaporta : #Conte e 6 ministri indagati e da bravi servi non ne parlate; censurata inchiesta de #LeIene su scorta alla fidanza… - jeancornelius10 : @SecolodItalia1 Ma quale fidanzata di Conte? ?? - recinadam : RT @SecolodItalia1: La fidanzata di Conte va in giro con l’auto blu: aperta un’inchiesta dopo la denuncia di FdI - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: La fidanzata di Conte va in giro con l’auto blu: aperta un’inchiesta dopo la denuncia di FdI - SecolodItalia1 : La fidanzata di Conte va in giro con l’auto blu: aperta un’inchiesta dopo la denuncia di FdI -