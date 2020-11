I tormenti della destra tedesca

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) “Portiamo le mascherine solo perché dobbiamo”. È questa frase lapidaria a segnare la prima parte del Congresso dell’estrema. Un Congresso svolto nonostante la pandemia. Seicento delegati più un centinaio di altre persone si sono ritrovate nella città di Kalkar, piccolo centro al confine con l’Olanda, in un impianto di energia nucleare realizzato nel 1985 ma mai entrato in funzione ed oggi riconvertito in un parco con annesso un centro fieristico. La scelta di svolgere il Congresso in presenza, diversamente da quanto fatto dai Verdi che l’hanno tenuto online o dalla Cdu che l’ha rimandato al 2021, ha dominato il dibattito mediatico tedesco. Eppure la decisione non avrebbe dovuto sorprendere considerato che AfD ritiene che le misure di contrasto alla pandemia siano eccessive, inutili e inaccettabili. All’ordine del giorno del partito ...