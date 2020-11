Gli All Blacks stendono l'Argentina: riscatto dopo il clamoroso ko (Di domenica 29 novembre 2020) Un omaggio dei fenomeni del rugby al fenomeno del calcio: gli All Blacks hanno ricordato Diego Armando Maradona prima della partita contro l'Argentina disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Un omaggio dei fenomeni del rugby al fenomeno del calcio: gli Allhanno ricordato Diego Armando Maradona prima della partita contro l'disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano ...

NicolaPorro : Prima i runner, poi chi portava a passeggio il cane, i giovani con gli aperitivi e adesso chi vorrebbe farsi una sc… - RobTallei : Se per evitare che quattro sciagurati vadano a sciare in Austria mettete la quarantena per gli italiani che lavoran… - Agenzia_Ansa : Anche gli #AllBlacks si inchinano alla memoria di #Maradona. Una maglietta col numero 10 è stata messa al centro d… - infoitsport : Napoli, gli omaggi dei tifosi a Maradona saranno conservati all'interno del San Paolo - carmenlazarina : 'Ancora di tanto in tanto, scegliamo cose a cui credere. Gli occhi chiusi,galleggiare in un tempo lungo,1 labbro c… -