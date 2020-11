F1, vettura si spezza in due e va in fiamme (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean cambia direzione, tocca la Alpha tauri di Kvyat, va in testa coda, sbatte verso le protezioni, si spezza in due e prende fuoco. Il pilota francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio che lo protegge, resta illeso ed esce dalla vettura sulle sue gambe e viene portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box. GARA SOSPESA Il Gp verrà ripreso tra 45 minuti per dare la possibilità agli addetti alla sicurezza e ai commissari di pulire l'asfalto e ricostruire il guard rail in uscita dalla curva tre dopo il terribile incidente del pilota francese Grosjean. Bisognerà aspettare almeno 45 minuti per la seconda partenza. (Continua..) IL TWEET DELLA HAAS "Romain ha qualche piccola ustione ... Leggi su howtodofor (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean cambia direzione, tocca la Alpha tauri di Kvyat, va in testa coda, sbatte verso le protezioni, siin due e prende fuoco. Il pilota francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio che lo protegge, resta illeso ed esce dallasulle sue gambe e viene portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box. GARA SOSPESA Il Gp verrà ripreso tra 45 minuti per dare la possibilità agli addetti alla sicurezza e ai commissari di pulire l'asfalto e ricostruire il guard rail in uscita dalla curva tre dopo il terribile incidente del pilota francese Grosjean. Bisognerà aspettare almeno 45 minuti per la seconda partenza. (Continua..) IL TWEET DELLA HAAS "Romain ha qualche piccola ustione ...

