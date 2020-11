F1, Sergio Perez: “Un podio in più o in meno non fa la differenza in una giornata del genere” (Di domenica 29 novembre 2020) Sergio Perez commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il messicano aveva in pugno il terzo posto fino a pochi chilometri della conclusione. L’alfiere della Racing Point ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso degli ultimi passaggi in seguito alla rottura del motore. Ricordiamo infatti che il compagno di box di Lance Stroll era saldamente terzo dopo una prova perfetta. Al termine della corsa il pilota ha espresso un proprio parere su quanto accaduto nei primi giri al francese Romain Grosjean, vittima di un terribile incidente nel corso del primo passaggio nel raccordo che conduce a curva 4. Perez ha affermato ai microfoni della massima formula: “La cosa più importante di oggi è che Romain stia bene. Un podio in più o in meno ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il messicano aveva in pugno il terzo posto fino a pochi chilometri della conclusione. L’alfiere della Racing Point ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso degli ultimi passaggi in seguito alla rottura del motore. Ricordiamo infatti che il compagno di box di Lance Stroll era saldamente terzo dopo una prova perfetta. Al termine della corsa il pilota ha espresso un proprio parere su quanto accaduto nei primi giri al francese Romain Grosjean, vittima di un terribile incidente nel corso del primo passaggio nel raccordo che conduce a curva 4.ha affermato ai microfoni della massima formula: “La cosa più importante di oggi è che Romain stia bene. Unin più o in...

eleobattistuzzi : RT @Fuori_Pista: 'Dopo quello che è successo oggi, vedi tutto da un'altra prospettiva. Per me, un podio in più, un podio in meno non fa la… - aleespinellii : RT @Fuori_Pista: 'Dopo quello che è successo oggi, vedi tutto da un'altra prospettiva. Per me, un podio in più, un podio in meno non fa la… - sportli26181512 : Formula 1, la Racing Point di Perez in fiamme in Bahrain per un problema al motore. VIDEO: Colpi di scena a non fin… - nanasdream7 : RT @Fuori_Pista: 'Dopo quello che è successo oggi, vedi tutto da un'altra prospettiva. Per me, un podio in più, un podio in meno non fa la… - calciepugnii : RT @Fuori_Pista: 'Dopo quello che è successo oggi, vedi tutto da un'altra prospettiva. Per me, un podio in più, un podio in meno non fa la… -