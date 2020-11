Coronavirus: Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni. 2 Regioni gialle (Di domenica 29 novembre 2020) È il giorno del cambio colore per almeno 5 Regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte e Calabria, quest’ultima con un nuovo commissario alla Sanità, che passano dalla zona rossa, con le maggiori restrizioni, ad arancione. Anche la Liguria e la Sicilia abbassano il livello di guardia diventando gialle. La nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, entra in vigore oggi e sarà attuata fino al 3 dicembre, quando scadrà il Dpcm ora vigente. Dal 4 dicembre invece saranno applicate le restrizioni per il periodo natalizio, che vedranno festività all’insegna della prudenza e per cui è atteso il nuovo Dpcm. Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni I dati del monitoraggio settimanale della ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) È il giorno del cambio colore per almeno 5italiane, tra cui, quest’ultima con un nuovo commissario alla Sanità, che passano dalla zona rossa, con le maggiori restrizioni, ad arancione. Anche la Liguria e la Sicilia abbassano il livello di guardia diventando. La nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, entra in vigore oggi e sarà attuata fino al 3 dicembre, quando scadrà il Dpcm ora vigente. Dal 4 dicembre invece saranno applicate le restrizioni per il periodo natalizio, che vedranno festività all’insegna della prudenza e per cui è atteso il nuovo Dpcm.diventanoI dati del monitoraggio settimanale della ...

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effet… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - positanonews : Coronavirus, i dati sono meglio della Lombardia ma la Campania resta zona rossa tra le #news - Rik3080 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, da oggi Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni #ANSA -