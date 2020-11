Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: ancora 84 morti, calano i ricoveri (Di domenica 29 novembre 2020) Da ieri i morti per Covid in Piemonte, dall’inizio epidemia, hanno superato la barriera dei seimila. oggi se ne sono aggiunti 84, un numero piuttosto ancora molto alto considerato il passag ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 29 novembre 2020) Da ieri iper Covid in, dall’inizio epidemia, hanno superato la barriera dei seimila.se ne sono aggiunti 84, un numero piuttostomolto alto considerato il passag ... sul sito.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, folla in centro a #Torino. Da oggi Lombardia, Piemonte e Calabia in arancione #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, da oggi Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni #ANSA - raveragiuliano : RT @LaStampa: Da ieri i morti per Covid in Piemonte, dall’inizio epidemia, hanno superato la barriera dei seimila. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, folla in centro a #Torino. Da oggi Lombardia, Piemonte e Calabia in arancione #ANSA - Centotorri : #100torri CORONAVIRUS PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI DOMENICA 29 novembre: 2021 nuovi contagi, 84 decessi… -