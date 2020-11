Come sfruttare (al meglio) gli aiuti dell’Ue. Scrive Baretta (Di domenica 29 novembre 2020) Per comprendere quale sia stato finora l’impatto della crisi economica sul sistema produttivo europeo e italiano, non basta considerare le stime sul calo del Pil. È forse più utile guardare Come, nel volgere di pochi mesi, siano cambiati i meccanismi per gli aiuti di Stato e le politiche monetarie e di bilancio dell’Unione. GLI aiuti dell’Ue Per la prima volta nella sua storia, il 3 marzo scorso la Commissione europea ha congelato il Patto di stabilità, facendo saltare temporaneamente il rapporto del 3% tra deficit e Pil. L’altra faccia di questa medaglia è stata la modifica del quadro per gli aiuti di Stato, attuata per frenare gli effetti economici della pandemia. Al 12 maggio, l’Ue aveva già autorizzato aiuti per oltre 1.940 miliardi di euro. Ammonta, invece, a 2.364 miliardi di ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Per comprendere quale sia stato finora l’impatto della crisi economica sul sistema produttivo europeo e italiano, non basta considerare le stime sul calo del Pil. È forse più utile guardare, nel volgere di pochi mesi, siano cambiati i meccanismi per glidi Stato e le politiche monetarie e di bilancio dell’Unione. GLIPer la prima volta nella sua storia, il 3 marzo scorso la Commissione europea ha congelato il Patto di stabilità, facendo saltare temporaneamente il rapporto del 3% tra deficit e Pil. L’altra faccia di questa medaglia è stata la modifica del quadro per glidi Stato, attuata per frenare gli effetti economici della pandemia. Al 12 maggio, l’Ue aveva già autorizzatoper oltre 1.940 miliardi di euro. Ammonta, invece, a 2.364 miliardi di ...

formichenews : Come sfruttare (al meglio) gli aiuti dell’Ue. Scrive @PPBaretta ?? - G_Grizzuti : la zona di rifinitura, come con Sarri. Il problema sta nel sovraccaricarla. Inoltre, manca coraggio nel saltare l'u… - BiffiLuca : @BruceNerAzzurro @hakimibarella @90ordnasselA Come al solito giudizi alla cazzo di cane. Faae difensiva non é il su… - ReNer044 : @carlo_nicola @juvemyheart @MarzianoAnsioso Tutti dietro e a sfruttare i singoli. Poi andavi in Europa e il muro pr… - nicolensey : Piena dei genitori che trattano i figli come se fossero risorse da sfruttare usando la scusa del “ma io ti ho cresc… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sfruttare Come Sfruttare la Trasformazione Digitale per le Imprese di Oggi e Domani Agenzia ANSA Come passare al 5G, la guida: coperture, offerte, smartphone

Wind 3 ha comunicato per la prima volta la propria copertura 5G in questi giorni. Finalmente si muove il mercato della quinta generazione mobile ...

La volata di 12 mila negozi per salvare conti e lavoro: «È l’ultima chance»

Incontri con i dipendenti, pulizie e cartelli in vetrina: oggi si riapre: «Sfruttiamo la coda del black friday». Il presidente Fontana: serve prudenza ...

Wind 3 ha comunicato per la prima volta la propria copertura 5G in questi giorni. Finalmente si muove il mercato della quinta generazione mobile ...Incontri con i dipendenti, pulizie e cartelli in vetrina: oggi si riapre: «Sfruttiamo la coda del black friday». Il presidente Fontana: serve prudenza ...