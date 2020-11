Carlo Conti, l’abbraccio all’amico scomparso commuove il web (Di domenica 29 novembre 2020) Carlo Conti ricorda Diego Armando Maradona, l’idolo del calcio mondiale, venuto a mancare il 25 novembre. Un video che testimonia un momento indimenticabile Fonte foto: Getty / FacebookTutto il mondo è ancora scosso dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il calciatore più forte di tutti i tempi. Un uomo dal carisma unico e inimitabile. Un uomo del popolo che ha fatto sognare milioni di tifosi di generazione in generazione. Colui che ha segnato l’epoca e che entra di diritto come uno degli uomini sportivi più influenti di sempre. Tutti, dai vip alle persone comuni, dagli sportivi alle persone del mondo dello spettacolo, chiunque sta dedicando in queste ore un pensiero, una preghiera o un ricordo in onore del Pibe de oro. Anche Carlo Conti non si è tirato indietro e ha ricordato, su Instagram, un ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020)ricorda Diego Armando Maradona, l’idolo del calcio mondiale, venuto a mancare il 25 novembre. Un video che testimonia un momento indimenticabile Fonte foto: Getty / FacebookTutto il mondo è ancora scosso dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il calciatore più forte di tutti i tempi. Un uomo dal carisma unico e inimitabile. Un uomo del popolo che ha fatto sognare milioni di tifosi di generazione in generazione. Colui che ha segnato l’epoca e che entra di diritto come uno degli uomini sportivi più influenti di sempre. Tutti, dai vip alle persone comuni, dagli sportivi alle persone del mondo dello spettacolo, chiunque sta dedicando in queste ore un pensiero, una preghiera o un ricordo in onore del Pibe de oro. Anchenon si è tirato indietro e ha ricordato, su Instagram, un ...

