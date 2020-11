Calcio, il Napoli giocherà contro la Roma indossando una maglia speciale in stile ‘Argentina’ per onorare Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Sono tante le iniziative in questo weekend del campionato di Calcio di Serie A legate a Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni il 25 novembre. Il Napoli, sotto questo profilo, è il club più attivo e non potrebbe essere altrimenti. Dopo quanto si è visto in Europa League nell’ultimo match andato in scena al San Paolo dove i giocatori e tutto lo staff sono scesi sul rettangolo verde con il n.10 dedicato a Diego, la società partenopea e Kappa (sponsor tecnico) hanno annunciato una nuova maglia per onorare la memoria del campione sudamericano in occasione della partita di questa sera contro la Roma: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Sono tante le iniziative in questo weekend del campionato didi Serie A legate a Diego Armando, scomparso all’età di 60 anni il 25 novembre. Il, sotto questo profilo, è il club più attivo e non potrebbe essere altrimenti. Dopo quanto si è visto in Europa League nell’ultimo match andato in scena al San Paolo dove i giocatori e tutto lo staff sono scesi sul rettangolo verde con il n.10 dedicato a Diego, la società partenopea e Kappa (sponsor tecnico) hanno annunciato una nuovaperla memoria del campione sudamericano in occasione della partita di questa serala: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare unagioco che ricordasse Diego ...

